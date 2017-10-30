Широков: «Спартаку» нужно настроиться, что в Севилье придётся терпеть весь матч

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах. 1 ноября красно-белые на выезде сыграют с «Севильей» в Лиге чемпионов.
«По игре «Спартака» не видно, что его интересует только Лига чемпионов. Вообще, нет ощущения, что команда отдаёт предпочтение какому-то одному турниру. Просто в ЛЧ пока всё складывается позитивно, а в чемпионате – нет. В матче с «Амкаром» «Спартак» не смог превзойти соперника ни по игре, ни по результату. В Ростове москвичи включились минут на 10, вышли вперёд и взяли игру под контроль. Но один недочёт в обороне пустил насмарку все усилия.
Нужно сразу настроиться, что в Севилье придётся терпеть весь матч. «Севилье», естественно, захочется отыграться после разгрома. Испанцы будут настроены только на победу. Самыми сложными будут первые минут 20. Потом уже можно попытаться переломить ход встречи, сыграть на контратаках. У Карреры впереди есть хорошие игроки, они умеют реализовывать моменты», — сказал эксперт «Чемпионата».
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