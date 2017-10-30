Эмери: «ПСЖ» уважает всех соперников, это касается и «Андерлехта»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от домашнего матча с «Андерлехтом» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В Бельгии парижане разгромили соперника со счётом 4:0.
«У „Андерлехта“ богатая история и большой опыт. Три-четыре года назад „ПСЖ“ был в группе с „Андерлехтом“ и имел девять очков после трёх туров. Команда могла выиграть четвёртый матч кряду, но домашняя встреча завершилась вничью — 1:1. Мы уважаем всех соперников, это касается и «Андерлехта», — приводит слова Эмери сайт УЕФА.
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