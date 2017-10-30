Аллегри: выход в плей-офф уже завтра стал бы подарком для фанатов «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от выездного матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (31 октября).
«Выход в плей-офф уже завтра стал бы подарком для фанатов и для нас. Завтра будет игра, в которой мы должны добиться положительного результата. Победа фактически выведет нас в плей-офф, а ничья приблизит к этому.
Нам будет противостоять сильная команда, которая очень хорошо защищается и здорово играет дома. Нам нужно провести отличный матч, не терять внимательности и вести игру», — сказал Аллегри.
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