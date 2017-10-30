Карпова: не хочу, чтобы Каталония отделялась от Испании, это неправильный путь

Российская футболистка, нападающая испанской «Валенсии» Надежда Карпова прокомментировала желание Каталонии получить независимость от Испании и выразила радость в связи с первым голом за новый клуб.
«Отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно. Я, конечно, не хочу, чтобы Каталония отделялась, потому что Испания — одна страна. Это неправильный путь. И уж точно это не касается женского чемпионата Испании, что нам будет где-то легче. Мы не ищем лёгких путей. Всё будет так, как и должно быть.
Очень рада, что забила первый гол за «Валенсию». Наконец-то это случилось. И дальше меня не остановят. У меня такая поддержка, столько пишут мне в социальных сетях. Мяч на память не забирала. Даже не думала об этом. Всё-таки это не хет-трик", — цитирует Карпову «Спорт FM».