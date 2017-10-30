Буффон: мой секрет — не ссориться с президентом «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который 20 лет назад дебютировал за сборную Италии и провёл более 1000 игр на клубном и международном уровне, с иронией ответил на вопрос о секрете долголетия.
«Мой секрет — быть очень дружелюбным по отношению к президенту клуба, который помогает мне оставаться основным вратарём.
Помимо этого, на поле — под этими словами я имею в виду и тренировки в том числе — я даю ответы, которые тренер ожидает получить от меня. Делаю то, что должен делать основной вратарь», — заявил 39-летний страж ворот, чьи слова приводит интернет-издание Football Italia.
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