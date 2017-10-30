Арустамян: Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов покидает занимаемую должность по собственному желанию.
«Сразу два моих источника сообщают, что Олег Кононов покидает Ахмат по собственному желанию», — написал Арустамян на своей странице в «Твиттере».
Кононов возглавил грозненский клуб в межсезонье. В последних четырех матчах РФПЛ команда набрала лишь одно очко.
«Ахмат» вылетел из Кубка России и после первого круга занимает девятое место в таблице РФПЛ с 18 очками.