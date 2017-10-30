Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Арустамян: Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию

30 октября 2017, понедельник. 23:59 Футбол

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов покидает занимаемую должность по собственному желанию.

«Сразу два моих источника сообщают, что Олег Кононов покидает Ахмат по собственному желанию», — написал Арустамян на своей странице в «Твиттере».

Кононов возглавил грозненский клуб в межсезонье. В последних четырех матчах РФПЛ команда набрала лишь одно очко.

«Ахмат» вылетел из Кубка России и после первого круга занимает девятое место в таблице РФПЛ с 18 очками.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Олег Кононов
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
00:06 Конте: для «Челси» очень важно оставаться на первой строчке в группе ЛЧ
00:06 Ремчуков сравнил противников Трампа с болельщиками «Спартака»
30 октября 2017, понедельник
23:59 Арустамян: Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию
23:52 Буффон: мой секрет — не ссориться с президентом «Ювентуса»
23:44 Мората: если «Челси» предложит контракт на 10 лет, я, скорее всего, подпишу его
23:32 Карпова: не хочу, чтобы Каталония отделялась от Испании, это неправильный путь
23:29 Симеоне: матч с «Карабахом» важен для клуба, фанатов, игроков, для меня
23:19 Уткин: второй год подряд РФПЛ не выигрывается, а проигрывается
23:07 Аллегри: выход в плей-офф уже завтра стал бы подарком для фанатов «Ювентуса»
23:07 Эмери: «ПСЖ» уважает всех соперников, это касается и «Андерлехта»
23:01 Широков: «Спартаку» нужно настроиться, что в Севилье придётся терпеть весь матч
22:39 Президент «ПСЖ»: мы не собираемся отвечать на каждую клевету Тебаса
22:29 Главный тренер «Штурма» возглавил сборную Австрии
22:20 «Тоттенхэм» пожизненно отстранил двоих фанатов за бросание стаканов с мочой
22:18 Тренер «Карабаха» — о матче с «Атлетико»: мы должны мечтать, мы должны верить
22:14 «Ахмат» — «Анжи» — 1:1. Видеообзор кавказского дерби
22:03 «Фенербахче» — «Кайсериспор» — 3:3. Нойштедтер отметился голом, Нету — автоголом
21:53 Широков: лидерство в РФПЛ наверняка превосходит ожидания и самого «Локомотива»
21:36 Скрипченко: после гола «Ахмата» эмоции были совсем на нуле. Хорошо, что спаслись
21:33 Кононов: «Ахмат» пропустил со стандарта в концовке из-за нехватки концентрации
21:27 «Ахмат» и «Анжи» в кавказском дерби обменялись голами на 93-й и 96-й минутах
21:23 Семак: мне до Бердыева — как до канадской границы пешком
21:03 Озил: надеюсь, Ляказетт будет иметь такой же успех, как и Бензема
21:00 Прямая видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Бетис»
20:50 Победитель конкурса Первого канала прокомментирует матч Россия — Аргентина
20:44 Бейи: для «МЮ» большое счастье, что за нас выступает Лукаку
20:39 Де Брёйне: задача «Манчестер Сити» — выйти из группы как можно скорее
20:24 Найнгголан: «Челси» — очень серьёзный соперник, и «Роме» надо быть осторожной
20:18 Орлов: «Зенит» опустился на дно, только Кокорин гарцует, как лань
20:15 Дзагоев и Марио Фернандес готовы помочь ЦСКА в матче с «Базелем»
20:11 Кучаев: ЦСКА разобрал прошлую игру с «Базелем» и провёл работу над ошибками
20:04 Гончаренко: выездной матч с «Базелем» — решающий для ЦСКА в Лиге чемпионов
20:00 Бердыев: Сесар Навас пропустил 2 матча, так как у него папа в тяжёлом состоянии
19:57 Блохин: Украина вышла бы на ЧМ-2018, если бы не проиграла Исландии в Рейкьявике
19:53 Радимов: проблема «Зенита» в том, что «Локомотив» может почуять запах крови
19:50 Ари: Гилерме прямо сейчас сильнее Акинфеева, а Фарфан точно лучше Дзюбы
19:45 «Уфа» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор матча 15-го тура РФПЛ
19:45 Ди Франческо: в домашнем матче с «Челси» «Рома» останется верна своему стилю
19:34 Главный тренер «Бёрнли»: я игнорирую хайп и похвалы в свой адрес
19:29 Скрипченко: ожидаем хороший антураж, есть информация, что будет много зрителей
19:27 Кононов: все игроки «Ахмата» понимают важность матча с «Анжи»
19:21 Орлов: вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно
19:13 Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии
19:10 Иммобиле: теперь игроки «Лацио» не будут жаловаться, что я никогда не пасую
19:05 Бердыев: «Рубин» уже в который раз подводит концентрация в конце матча
Все новости RSS
Партнерский контент