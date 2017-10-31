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Конте: для «Челси» очень важно оставаться на первой строчке в группе ЛЧ

31 октября 2017, вторник. 00:06 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от выездного матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (31 октября).

«У нас сложная группа, в группе присутствуют «Атлетико» и «Рома», это два очень сильных клуба. И нам очень важно оставаться на первой строчке. В этом сезоне мы стараемся сражаться во всех турнирах, мы прошли в следующий раунд Кубка лиги, выиграли две последние встречи в АПЛ.

«Рома» сейчас находится в отличной форме, а нам крайне важно преодолеть сложный этап. У нас восстанавливаются важные игроки. Вы знаете, насколько важно для меня, чтобы все футболисты были в строю", — цитирует тренера сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Рома Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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