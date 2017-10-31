«Севилья» — «Спартак»: Корреа не поможет испанскому клубу из-за травмы

Полузащитник «Севильи» Хоакин Корреа получил травму в домашнем матче 10-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (2:1) и выбыл из строя как минимум на одну неделю, информирует пресс-служба испанского клуба.
Корреа получил мышечную травму и был заменен на 42-й минуте игры с «Леганесом», вместо него в игру вошел Нолито.
23-летний игрок точно не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта игра состоится 1 ноября в Испании и начнётся в 22:45 мск.
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