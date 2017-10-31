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Беляев: как только мы подобрали пса Квинси – сразу у «Арсенала» пошёл результат

31 октября 2017, вторник. 00:20 Футбол

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением о том, за счёт чего команде в первом круге чемпионата России удалось победить «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» с одинаковым счётом 1:0.

«С лидерами мы играем немножко в другой футбол, чем с командами, которые пониже. И удача, конечно, немаловажный фактор. А конкретной формулы, как победить топ-клуб, у нас нет. Просто в каждом матче, даже с «Зенитом», надо держать в уме, что шанс будет. А дальше как получится.

Нам в равных составах играть проще. Такое ощущение было и после победного матча с «Краснодаром», и после игры с ЦСКА. В большинстве приходится перестраиваться, начинать более агрессивную игру и отказываться от первоначального плана. Для нас это проблематично.

В РФПЛ не бывает лёгких матчей. Последнее место может обыграть первое, что не раз происходило. Все наши победы были на тоненького, в один мяч, и при определённых обстоятельствах могло качнуться не в нашу пользу.

Мы не пропустили ни от «Краснодара», ни от «Зенит», ни от ЦСКА. Может, журналистам надо посмотреть на оборонительные действия «Арсенала»? Может, это мы не дали ничего забить именитым соперникам, а не они не смогли забить нам? ЦСКА сколько игр не пропускал в чемпионате, а мы его серию прервали.

Как поживает мой пёс Квинси? Сейчас у жены спрошу. Она говорит, что пёс приносит удачу нашей семье, мне и «Арсеналу». Как только мы его подобрали – сразу пошёл результат. Как раз «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА победили. Имя мы подбирали долго и решили, что Квинси хорошо ложится на язык. Кстати, если посмотреть в „инстаграме“, увидите, что очень много домашних животных зовут так же. Так что не мы первые», — сказал Беляев в интервью пресс-службе «Арсенала».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Максима Беляева.

Беляев: победа тульского «Арсенала» над ЦСКА важна со всех точек зрения
Источник: Официальный сайт тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар Максим Беляев Фото
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