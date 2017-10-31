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«Ахмат» принял отставку Кононова и назначил и.о. главного тренера

31 октября 2017, вторник. 00:25 Футбол

Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов покинул занимаемую должность по собственному желанию.

«После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола.

Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьётся много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов», — написал Даудов в «Инстаграме».

Кононов возглавил грозненский клуб в межсезонье. В последних четырех матчах РФПЛ команда набрала лишь одно очко.

«Ахмат» вылетел из Кубка России и после первого круга занимает девятое место в таблице РФПЛ с 18 очками.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Магомед Даудов Михаил Галактионов Олег Кононов
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