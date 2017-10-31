«Интер» обыграл «Верону» и вернулся на второе место в Серии А

«Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 36-й минуте Борха Валеро вывел «Интер» вперёд. На исходе часа игры Джампаоло Паццини реализовал пенальти и сравнял счёт, но вскоре Иван Перишич забил второй гол миланской команды и принёс ей победу.
«Интер» набрал 29 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Верона» (6) располагается на 19-й позиции.