«Эспаньол» победил «Бетис», «Депортиво» оказался сильнее «Лас-Пальмаса»

«Эспаньол» одержал победу над «Бетисом» в матче 10-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Херар Морено.
В параллельном матче 10-го тура «Депортиво» на выезде обыграл «Лас-Пальмас» (3:1) благодаря дублю Сельсо Борхеса и голу Лукаса Переса с пенальти. У хозяев единственный мяч забил Лоик Реми.
Турнирную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».