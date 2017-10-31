Рахимов — основной кандидат на должность главного тренера «Ахмата»

Рашид Рахимов может вернуться на должность главного тренера «Ахмата» после отставки Олега Кононова. О возвращении клуб может объявить сегодня, 31 октября, сообщает «Спорт-экспресс». Рахимов является основным, но не единственным кандидатом на пост главного тренера. Ожидается, что в клубе примут решение в ближайшие два дня.
Рахимов трудился в тренерском штабе клуба из Грозного с 2013 по 2017 год, после чего его летом сменил Кононов.
«Ахмат» завершил первую половину сезона на 9-м месте турнирной таблицы, набрав 18 очков.
«Ахмат» принял отставку Кононова и назначил и.о. главного тренера