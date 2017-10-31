Самедов: привыкли к тому, что в сборной больше нет опытных защитников ЦСКА

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о решении братьев Березуцких и Сергея Игнашевича завершить карьеру в национальной команде, а также дал оценку прогрессу Георгия Джикии.
«Быстро привыкли к тому, что в сборной больше нет опытных защитников ЦСКА. Это факт, это жизнь. Старые игроки уходят, приходят новые. От смены поколений никуда не деться. Серёжа, Вася и Лёша приняли такое решение, и все это уважают. Никто не забывает того, что они сделали. Конечно, их не хватает, особенно скучно без Васи с его шутками.
Джикия прогрессирует. У него есть отличные качества как у центрального защитника, отличные человеческие качества в том числе. Думаю, что это будущее сборной России, даже настоящее. Он растёт с каждой игрой. Мне кажется, это не предел и он продолжит прибавлять», — сказал Самедов в эфире телепроекта «Футбол России».