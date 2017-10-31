Конте: решение об участии Канте в матче с «Ромой» примем перед игрой

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что решение об участи оправившегося от травмы полузащитника Н`Голо Канте во встрече с «Ромой» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов будет принято непосредственно перед игрой в Риме.
«Канте тренировался Сейчас очень важно поговорить с самим игроком, его ощущения очень важны. Я сам был игроком, и я знаю, как ощущаешь себя после травмы. Сама проблема с мышцей очень неприятна, но ещё очень важно выслушать игрока, узнать, что он чувствует, принять лучшее для него и для команды решение. Уверен, мы примем лучшее решение», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.
Игра в столице Италии состоится сегодня, 31 октября, и начнётся в 22:45 мск.
Конте: для «Челси» очень важно оставаться на первой строчке в группе ЛЧ