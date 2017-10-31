Вальерде: уверен, болельщики «Олимпиакоса» встретят меня тепло

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от встречи со своим бывшим клубом. Команда из Каталонии сыграет с «Олимпиакосом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Уверен, болельщики «Олимпиакоса», где я раньше работал, встретят меня тепло. Не сомневаюсь, что они, как всегда, будут горячо поддерживать свою команду. В «Олимпиакосе» у меня было много памятных матчей и событий, трудно выделить что-то одно. Это и поединки чемпионата, и еврокубки, и незабываемые финалы Кубка Греции.
Последний тур показал, насколько тяжело играть в чемпионате Испании. У нас был непростой выезд в Бильбао, «Реал» проиграл «Жироне», «Атлетико» потерял очки, трудные матчи получились у «Валенсии» и «Севильи». Дистанция между клубами сокращается. Мы должны безостановочно работать над собой. Нужно быть готовыми к неприятностям в любой момент», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.