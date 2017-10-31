Вальверде не исключает возвращения Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не исключает, что бывший нападающий команды Неймар в будущем вновь будет защищать цвета каталонского клуба. Испанские СМИ сообщали, что футболист сборной Бразилии, перешедший перед стартом нынешнего сезона в «ПСЖ», посетил воскресную тренировку сине-гранатовых. Вальверде спросили, откроет ли «Барселона» двери перед Неймаром.
«Это называется двойное сальто-мортале со штопором. Посмотрим, как будут развиваться события. А догадки мы строить не будем», — приводит слова Вальверде AS.
СМИ: Неймар недоволен Эмери и жалеет, что перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»