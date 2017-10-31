Симеоне: предпочитаю критику жизни в анонимности

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что не боится критики в свой адрес. В последнее время аргентинского специалиста и его команду критиковали за игру и результаты.
«Тренер всегда является главным ответственным за происходящее. И я не избегаю ответственности. «Атлетико» старается быть среди лучших команд Испании и Европы. Мы должны уметь жить с критикой, если хотим прогрессировать. Я сам предпочитаю критику жизни в анонимности или ситуации, которая была бы ничем. Люди выражают своё одобрение или же критикуют нас, что помогает команде совершенствовать свою игру», — цитирует Симеоне Marca.
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