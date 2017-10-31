Деулофеу: не знаю, что в голове у Неймара

Нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу отметил, что сам не слышал слов бывшего форварда команды Неймара о том, что он раскаивается в переходе в «ПСЖ» перед стартом текущего сезона. СМИ писали, что у футболиста сборной Бразилии натянутые отношения с главным тренером парижской команды Унаи Эмери.
«Я узнал о приезде Неймара в Барселону в социальных сетях. Те игроки «Барселоны», которые не участвовали в матче с «Атлетиком», тренировались. Неймар вписал своё имя в историю и имеет впереди невероятное будущее. Но я не знаю, что в голове у Неймара. Это отличный парень. А футбол в его исполнении является спектаклем», — приводит слова Деулофеу AS.
СМИ: Неймар недоволен Эмери и жалеет, что перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»