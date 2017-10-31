В «Вольфсбурге» вновь предлагают Заммеру пост

Руководство «Вольфсбурга» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер начал работать в стане «волков», сообщает Kicker.
Ранее «Вольфсбург» уже предлагал Заммеру пост спортивного директора, однако последний предложение отклонил, предпочтя этим функциям работу в качестве эксперта на Eurosport. Тем не менее в «Вольфсбурге» не намерены сдаваться и на этот собираются предложить Заммеру пост советника в руководящем органе клуба.
По итогам 10 туров чемпионата Германии «Вольфсбург» набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Заммер отказался занять пост в руководстве «Вольфсбурга»