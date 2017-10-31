Найнгголан: никогда не думал по поводу возможного ухода из «Ромы» в «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан признался, что у него никогда не было мыслей, чтобы покинуть свой клуб и перейти в «Челси». Ранее в СМИ сообщалось о заинтересованности лондонского клуба в приобретении бельгийского футболиста.
Сегодня «Рома» на своём поле сыграет с «Челси» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:45 мск.
«Я сделал свой выбор и никогда не задумывался по поводу возможного ухода, нет смысла рассуждать о „Челси“ или каких-то других клубах. Играть против команды топ-уровня приятно, все профессионалы знают, как нужно готовиться к таким встречам», — цитирует Наингголана Sky Sports.
Скауты «Челси» просмотрели Рюдигера и Найнгголана в матче «Рома» — «Ювентус»