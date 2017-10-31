Стевенс: то, что делает Бош в дортмундской «Боруссии», опасно

Бывший главный тренер «Шальке-04» Хуб Стевенс поделился мнением о работе наставника дортмундской «Боруссии» Петера Боша. Голландский специалист возглавил немецкую команду по окончании предыдущего сезона и уже успел подвергнуться критике, несмотря на то что «Боруссия» по итогам 10 туров занимает 2-е место в турнирной таблице. До этого Бош работал у руля амстердамского «Аякса».
«Насколько опасно положение Боша в «Боруссии»? Я не знаю. Руководство «Боруссии» летом вело переговоры, анализировало философию игры «Аякса» и приняло решение в пользу Боша. Если ты не добиваешься успехов, то должен изменить свой курс, чтобы позднее вернуться к успехам. Ситуация для Петера весьма непростая, поскольку он продолжает верить в свою философию. То, что делает Бош в «Боруссии», опасно», — цитирует Стевенса интернет-издание Sport1.