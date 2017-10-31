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Муньеса: «Реал» был апатичен, думая, что легко победит «Жирону»

31 октября 2017, вторник. 09:17 Футбол

Защитник «Жироны» Марк Муньеса считает, что в матче 10-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» недооценил его команду. Играя на выезде, «сливочные» вели по ходу игры со счётом 1:0, но затем пропустили два гола и потерпели поражение.

«Игроки «Реала» удивили меня, поскольку вышли на поле расслабленными и уверенными в том, у них не будет проблем. «Реал» был апатичен, думая, что легко победит «Жирону». Было такое впечатление, что Иско был единственным футболистом, игравшим в полную силу. Победить «Реал» очень тяжело, поэтому мы должны гордиться тем, что сделали», — приводит слова Муньесы AS.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Жирона ФК Реал Мадрид Иско
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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