Муньеса: «Реал» был апатичен, думая, что легко победит «Жирону»

Защитник «Жироны» Марк Муньеса считает, что в матче 10-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» недооценил его команду. Играя на выезде, «сливочные» вели по ходу игры со счётом 1:0, но затем пропустили два гола и потерпели поражение.
«Игроки «Реала» удивили меня, поскольку вышли на поле расслабленными и уверенными в том, у них не будет проблем. «Реал» был апатичен, думая, что легко победит «Жирону». Было такое впечатление, что Иско был единственным футболистом, игравшим в полную силу. Победить «Реал» очень тяжело, поэтому мы должны гордиться тем, что сделали», — приводит слова Муньесы AS.
Марсело – Модричу: говоришь, я провалился? А ты сам разве не совершаешь ошибок?