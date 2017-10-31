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Заканчивается регистрация на онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»

31 октября 2017, вторник. 10:00 Футбол

Заканчивается регистрации в онлайн-турнире по FIFA18 от «Чемпионата». Ожидается, что турнир станет один из самых массовых в Рунете по этой дисциплине. Играть можно, не выходя из дома. Турнир проходит только онлайн. Старт соревнования – 2 ноября. В этот день будут выложены подробные сетки в каждой платформе, и все участники узнают своих соперников.

Главные призы – кастомизированные консоли, геймпады, Power Bank от компании «Rainbo», игры на выбор от EA Games, сувенирные карточки FIFA Ultimate Team от Fifacards.

Регистрация проходит по 31 октября включительно. Переходите на главную страницу турнира – https://fifa18.championat.com, выберите платформу – PS4, Xbox One или PC и вводите в форму необходимую информацию – почту, FIFA-ID и ссылку на страницу в VK. Контактная информация необходима для связи с соперником и создания сетки. Общие вопросы можно задать по почте referee@championat.com или в группе VK «Чемпионат. Киберспорт». Приглашайте друзей к игре в своих соцсетях! Расшаривайте www.fifa18.championat.com!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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10:00 Заканчивается регистрация на онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»
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