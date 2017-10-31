Игроки китайского клуба получили по € 3,25 млн за выход во второй дивизион

Игроки китайского клуба «Мэйчжоу Техань» получили в качестве бонусов по € 3,25 млн за выход из третьего по силе дивизиона китайского футбола во второй, сообщает интернет-портал Goal.
В ответном матче за выход во второй дивизион команда на выезде обыграла клуб «Шэньчжэнь Ледман» со счётом 1:0 и обеспечила себе повышение в классе, так как в первой игре также была сильнее, добыв победу со счётом 2:1.
При этом отмечается, что в качестве призовых каждый футболист «Мэйчжоу Техань» получил на руки по € 3,25 млн наличными.
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