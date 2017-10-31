Капитан «Олимпиакоса»: думаем, как остановить «Барселону», а не Месси

Защитник и капитан «Олимпиакоса» Альберто Ботия поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», воспитанником которой он является.
«Это будет совсем другая игра, не та, что была в «Барселоне». Нам предстоит играть перед собственными фанатами. Мы всегда мотивированы, тем более играем с одной из лучших команд мира.
Что касается Месси, нам не нужно всё внимание сосредотачивать на нём. Да, это потрясающий игрок, но нам нужно думать о том, как остановить «Барселону», а не как остановить Месси», — цитирует Ботия Goal.
Матч «Олимпиакос» — «Барселона» состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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