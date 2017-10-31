Впервые в истории женщина-арбитр работала на матче аргентинской Примеры

На матче аргентинской Примеры впервые в истории работала женщина-арбитр. Речь идёт о Гизеле Трукко, которая была назначена на игру 7-го тура «Дефенса и Хустисия» — «Олимпо» (1:1).
Гизеле Трукко работала в качестве ассистента рефери. Болельщики клуба «Дефенса и Хустисия» встретили 29-летнего арбитра аплодисментами. Перед началом матча главный рефери Фернандо Рапаллини попросил с уважением отнестись к коллеге.
«Было огромное желание хорошо выполнить свою работу. Это награда за все усилия. Надеюсь, это станет отправной точкой для того, чтобы больше женщин работало на матчах чемпионата», — цитирует Трукко Sport.es.
Видео, на котором Гизете Трукко благодарят за работу, можно посмотреть в YouTube.