Созин: ЦСКА не показывает той игры, к которой мы привыкли за последние 15 лет

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение, что ЦСКА в настоящее время не показывает уровень прошлых лет, когда боролся за чемпионство. По словам Созина, при этом у «армейцев» есть все шансы на успешный результат в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Базелем», который состоится сегодня.
«Думаю, итог матч ЦСКА с «Зенитом» был в какой-то мере случайным. Надеюсь, на этот раз ЦСКА соберётся и покажет характер. Или хотя бы желание, скорость и страсть. При всём уважении к клубу, тренеру, руководству и родным или близким футболистов, ЦСКА сейчас не показывает той игры, к которой мы привыкли за последние 15 лет, когда клуб претендовал на чемпионство и призовые места.
У каждой команды бывают провальные периоды. И «Спартак» вылетал, и «Зенит» курсировал между лигами, но ЦСКА сейчас всё ещё на третьем месте. Но надо признать, что игры нет — был матч с «Зенитом», с «Янг Бойз». По матчу с «Арсеналом» – всё та же безысходность. В этой ситуации при скудном подборе игроков очень важно, чтобы все не только могли выйти на поле, но и качественно сыграть.
Ключевое слово – «качественно». Перед Манчестером долгое время в общей группе не тренировались Фернандес и Дзагоев. На поле они вышли, но провели свои худшие матчи. Перед “Базелем“ не тренировались Головин, Вернблум и тот же Фернандес. Они просто не могли сыграть на том уровне, который предъявляет Лига чемпионов. Физически не смогли… А заменить их некем – вот проблема! Перед сегодняшней игрой все вроде живы-здоровы, поэтому есть надежда, что «армейцы» смогут доказать, что швейцарская команда абсолютно проходима. Ничего в ней страшного нет", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.