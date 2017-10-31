Туре: фанаты «Наполи» могут сыграть решающую роль в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился ожиданиями от выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Ивуариец считает, что фанаты неаполитанского клуба могут сыграть ключевую роль.
«Меня впечатляют фанаты «Наполи». Их стадион и болельщики не оставят вас равнодушными. Я не напуган, но меня волнует поддержка фанатов. В трудный момент, если у вас за спиной болельщики подобные неаполитанским, они могут сыграть решающую роль.
Для «МС» это важная игра. Нужно правильно отнестись к матчу. «Наполи» руководит Маурицио Сарри, который считается новатором в итальянском футболе. Это справедливое определение. Также стоит помнить, что итальянские команды конкурентоспособны», — цитирует Туре Gazzetta dello Sport.
Матч «Наполи» — «Манчестер Сити» состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 мск.