Тренер сборной Швеции: уважаем сборную Италии, но не боимся

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от стыковых матчей за право отправиться на чемпионат мира 2018 года в Россию. Шведам предстоит побороться за путёвку с Италией.
«Больше всего на свете я был счастлив узнать соперника. Это означало, что я могу начать изучать его, готовиться, вместо того чтобы ждать.
Италия – великая страна с огромной историей и традициями. Очевидно, что мы столкнёмся с великим противником. Мы уважаем Италию, но не боимся.
Давление оказывается на Италию, а не на нас. Швеция и так сделала больше, чем от нас ожидали. Но это не значит, что мы всем довольны, просто будем играть без страха. Я не думаю об итальянских футболистах, а только о своих», — цитирует Андерссона Gazzetta dello Sport.
Первый матч Швеция проведёт 9 ноября в Стокгольме. 12 ноября шведы сыграют против Италии уже в Милане.