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Глушаков назвал самое сильное качество нынешнего «Спартака»

31 октября 2017, вторник. 12:20 Футбол

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, какое главное качество является самым сильным в столичной команде.

«Дух команды. Это самое важное. После поражения в Лиге Европы вся команда встрепенулась, все стали биться друг за друга. Это придало сил, уверенности, ну и везения, а везёт тому, кто работает и отдаёт себя на футбольном поле. Конечно, всегда есть в чём прибавлять. В первую очередь в скорости игры. Надо почувствовать в себе дух победителя, поверить в себя.

Понимаю, что я капитан. Когда что-то идёт плохо или хорошо, мне всегда достаётся вдвойне, но с другой стороны, на первом плане всё равно стоит коллектив. Любой футболист может надеть капитанскую повязку, повести команду чуть-чуть влево или чуть-чуть вправо. Я не придаю этому статусу сверхзначения. Для меня просто есть команда, ребята, и я должен сплотить их вместе», — цитирует Глушакова пресс-служба УЕФА.

Глушаков: не сказал бы, что Каррера — это топ-тренер, при всём уважении
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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