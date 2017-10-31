Защитник «Ювентуса» Хёведес вернулся к тренировкам после травмы

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хёведес приступил к тренировкам после травмы, которую он получил в сентябре. 21 сентября 29-летний футболист на тренировке почувствовал боль в мышце. Обследование позже выявило у защитника повреждение бедра.
«Наконец-то вернулся к тренировкам с командой», — написал Хёведес в «Твиттере».
В начале сезона Хёведес восстанавливался от мышечной травмы и пока так и не успел дебютировать в составе «Ювентуса».
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Защитник «Ювентуса» Хёведес из-за травмы может пропустить до четырёх недель