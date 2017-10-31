Кака: до сих пор не знаю, как «Ливерпуль» отыграл 3 мяча у «Милана» в 2005 году

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака рассказал о матчах, которые изменили его жизнь. Одним из таких стал финал Лиги чемпионов в мае 2005 года. «Милан» встречался с «Ливерпулем» и после первого тайма вёл в счёте — 3:0, но упустил победу.
«Одним из таких матчей был финал Лиги чемпионов в мае 2005 года, когда «Милан» сыграл вничью с «Ливерпулем» (3:3) и уступил по пенальти 2:3. В тот день я понял, что в футболе всё может произойти, хотя я до сих пор не знаю, как «Ливерпуль» отыграл три мяча. Эта игра поразила больше всего.
И ещё четвертьфинал ЧМ-2006. Бразилия уступила Франции 0:1. Я выбрал эти два матча, потому что они многому научили меня. Тогда в нашей команде играли Кафу, Лусио, Роберто Карлос, Роналдо, который только выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной». В тот день у французов лучшим был Зидан.
Нужно отметить и победный матч над Германией в 2002 году (2:0). Я не играл с первых минут, но это был финал чемпионата мира. Когда Роналдо забил, я знал, что мы победим, но очень нервничал. Когда прозвучал свисток, я находился возле арбитра. Это был один из лучших моментов в карьере», — цитирует Кака AS.
Обзор памятного матча «Ливерпуль» — «Милан» можно посмотреть на канале Nixblack в YouTube.