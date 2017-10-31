Португалия подтвердила, что во время ЧМ-2018 будет базироваться в Кратово

Сборная Португалии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Кратово. Информация получила официальное подтверждение. Накануне стало известно, что португальская делегация посетила футбольную базу.
«Федерация футбола Португалии выбрала именно футбольную базу, а не гостиницу, учитывая, что здесь созданы все условия для работы и восстановления спортсменов на протяжении всего турнира. Для средств массовой информации будет создана рабочая зона, а также пресс-центр», — говорится в сообщении.
Пресс-служба португальской федерации отметила, что тренировочный центр в Кратово был предварительно забронирован ещё в августе 2016 года.
Делегация сборной Португалии посетила футбольную базу в Кратово