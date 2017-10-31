Раньери отказался возглавить «Лестер» после отставки Шекспира

Руководство «Лестер Сити» хотело вернуть Клаудио Раньери на тренерский мостик. Произошло это после отставки главного тренера Крейга Шекспира, который до ухода Раньери был его помощником.
Corriere dello Sport пишет, что, перед тем как назначить на пост рулевого Клода Пюэля, представители английского клуба связались с Клаудио Раньери, но итальянец, который сейчас руководит «Нантом», ответил отказом.
Клаудио Раньери работал с «Лестер Сити» с 2015 по 2017 год. Под его руководством «лисы» выиграли английскую Премьер-лигу сезона-2015/16.
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