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В Австралии судьи смогут показывать тренерам жёлтые и красные карточки

31 октября 2017, вторник. 13:37 Футбол

Чемпионат Австралии А-League и женская футбольная лига W-League станут первыми турнирами, в которых введут карточки для тренерского штаба и персонала команд. Такое решение было принято с целью искоренить оскорбительное поведение в отношении судей.

«У судей уже есть меры, которые заключаются в разговоре с тренерами, чтобы предупредить их, прежде чем удалять из технической зоны из-за плохого поведения. Такое поведение по отношению к должностным лицам матча и должностным лицам команды-соперника неприемлемо и несёт в себе последствия", — цитирует руководителя A-League и W-League Грега О'Рурка ESPN FC.

Карточками тренеры будут наказываться за различные нарушения в технической зоне, такие как бросание посторонних предметов, оскорбительные высказывания, споры с арбитрами, затяжка времени и другие.

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Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Футбольное судейство
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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