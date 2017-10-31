В Австралии судьи смогут показывать тренерам жёлтые и красные карточки

Чемпионат Австралии А-League и женская футбольная лига W-League станут первыми турнирами, в которых введут карточки для тренерского штаба и персонала команд. Такое решение было принято с целью искоренить оскорбительное поведение в отношении судей.
«У судей уже есть меры, которые заключаются в разговоре с тренерами, чтобы предупредить их, прежде чем удалять из технической зоны из-за плохого поведения. Такое поведение по отношению к должностным лицам матча и должностным лицам команды-соперника неприемлемо и несёт в себе последствия", — цитирует руководителя A-League и W-League Грега О'Рурка ESPN FC.
Карточками тренеры будут наказываться за различные нарушения в технической зоне, такие как бросание посторонних предметов, оскорбительные высказывания, споры с арбитрами, затяжка времени и другие.