Бартон – о своей автобиографии: возможно, это самая важная книга после Библии

Полузащитник Джои Бартон, который отбывает полуторагодичную дисквалификацию за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, считает, что его автобиография находится в одном ряду с Библией. Об этом футболист написал на своей странице в «Твиттере».
«Возможно, это самая важная в культурном плане книга после Библии. Ожидаю, что в будущем она опередит её по продажам», — говорится в сообщении.
Автобиография Джои Бартона поступила в продажу в сентябре 2016 года.
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