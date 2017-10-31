«Олимпиакос» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 31 октября, в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» — «Барселона».
Матч 31.11.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с рефери Энтони Тейлором.
Первая встреча в истории этих команд состоялась двумя неделями ранее, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На «Камп Ноу» каталонцы одержали уверенную победу со счётом 3:1.
Лидером группы D после трёх туров является «Барселона», набравшая 9 очков, второй – «Ювентус» (6 очков). На третьем месте – «Спортинг» (3 очка). «Олимпиакос» идёт последним, не набрав ни одного очка в своей группе.