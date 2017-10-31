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Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в Самаре

31 октября 2017, вторник. 14:21 Футбол

Сегодня в Доме футбола в Москве состоялась жеребьёвка, определяющая хозяина поля в матче 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартак». По результатам жеребьёвки хозяевами поля стали «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

В остальных парах согласно регламенту жеребьёвка не нужна, дома сыграют команды Премьер-лиги, сыгравшие больше матчей на выезде:

«Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) и «Тосно» (Ленинградская область) – «Луч-Энергия» (Владивосток).

Матчи 1/4 финала запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.

«Крылья Советов» лишились капитана минимум на три недели
Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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