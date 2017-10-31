Футболисты и тренеры ЦСКА совершили прогулку по Базелю

Во вторник утром футболисты и тренеры ЦСКА совершили традиционную для выездных матчей Лиги чемпионов командную прогулку по Базелю, где вечером состоится матч 4-го тура группового этапа самого престижного европейского клубного турнира. «Армейцы» отправились в близлежащий к отелю «Куртиярд» природный парк, где провели около четверти часа.
Предматчевое теоретическое занятие команда провела накануне вечером, а непосредственно перед матчем главный тренер Виктор Гончаренко даст футболистам установку на игру, сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — ЦСКА. Начало — в 22:45 мск.
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