«Спартак» представил видео вокруг матча с «Ростовом»

«Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео вокруг матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону 28 октября и завершилась вничью (2:2).
На гол Алексея Ионова на 20-й минуте «Спартак» ответил мячами Лукаса Фернандо и Дениса Глушакова. Победу красно-белые упустили за три минуты до конца игры. Мацей Вилюш выиграл борьбу у Марко Петковича и сравнял счёт.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
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