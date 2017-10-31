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Глава футбольной лиги Франции: заявления Тебаса наносят вред «ПСЖ» и нашей лиге

31 октября 2017, вторник. 14:38 Футбол

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Натали Буа де ля Тур обратилась с письмом к президенту УЕФА Александеру Чеферину по поводу заявлений президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса в адрес «ПСЖ».

Ранее Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

«Эти заявления не что иное, как вмешательство в дела LFP. Это наносит вред «ПСЖ» и всей лиге. В контексте расследования в отношении «ПСЖ» по поводу соблюдения правил финансового фэйр-плей я была бы вам благодарна, если вы напомните руководству испанской лиги про обязательство сохранения конфиденциальности всех дел, которые касаются французских клубов, или хотя бы об использовании уважительного тона, который не будет наносить вред имиджу», – приводит текст письма Буа де ля Тур L'Equipe.

Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение ФФП
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Александер Чеферин
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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