Нападающий «Тоттенхэма» Кейн вернулся к тренировкам перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн вернулся к тренировкам в составе своей команды, сообщает Sky Sports. Ранее форвард испытывал проблемы с подколенным сухожилием.
По этой причине Кейн пропустил матч 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1), а также встречу 4-го раунда Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в чемпионате Англии 9 матчей и забил 8 голов.
Матч «Тоттенхэм» — «Реал» состоится завтра, 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск.
«Тоттенхэм» подтвердил, что Кейн получил повреждение