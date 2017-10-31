Зобнин продолжит работать индивидуально и против «Севильи» не сыграет

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, полетевший вместе с командой в Испанию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», участия в игре не примет. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
В преддверии матча Роман Зобнин, который продолжает восстанавливаться после травмы, в Тарасовке работал по индивидуальной программе. Он продолжит это делать в ближайшие дни в Севилье, где 1 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» пройдёт ответная встреча с испанцами.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Спартак». Начало — в 22:45 мск.
Зобнин полетел со «Спартаком» в Испанию на матч против «Севильи»