«Челси» может предложить Фабрегасу новый контракт после интереса со стороны «МЮ»

Руководство «Челси» может продлить контракт с полузащитником Сеском Фабрегасом, чей договор истекает через 18 месяцев. Лондонцы решили предложить новое соглашение после того, как в услугах 30-летнего футболиста заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.
Сеск Фабрегас не против остаться, но требует двухлетний контракт, в то время как «Челси» готов предложить однолетний договор в связи с политикой клуба. Футболистам, чей возраст от 30 и выше, предлагаются только годичные контракты.
Источник отмечает, что в декабре 2015 года Гари Кэхилл за несколько недель до 30-летия подписал четырёхлетний договор. Тогда выяснилось, что в некоторых случаях клуб готов сделать исключение.
Фабрегас признался, что бросил пиццу в лицо Фергюсону в 2004 году