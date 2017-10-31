Газизов: собираемся начать с клубами РФПЛ дискуссию о введении видоповторов

«Уфа» планирует начать дискуссию с другими клубами РФПЛ по поводу введения в лиге системы видеоповторов. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
«Мы действительно собираемся начать с клубами РФПЛ дискуссию о введении в чемпионате России видеоповторов. Это один из вариантов. Пока конкретных шагов не предпринимается. Думаю, что сначала мы обсудим этот вопрос с коллегами на ближайшем собрании РФПЛ или собрании правления и выработаем консолидируемую позицию. Будем двигаться поэтапно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Гендиректор «Уфы»: говорить, что в РФПЛ появятся видеоповторы, преждевременно