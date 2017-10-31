«Рома» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 31 октября, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и «Челси». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Челси».
Матч 31.11.2017 рассудит шведская бригада арбитров во главе с рефери Даниэлем Ворнмарком.
Двумя неделями ранее, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, в Лондоне команды сыграли вничью со счётом 3:3.
Лидером группы C после трёх туров является «Челси», на счету которого 7 очков, на втором месте – «Рома» (5 очков). Третью позицию занимает «Атлетико» (2 очка), а замыкает группу «Карабах» (1 очко).
Конте: для «Челси» очень важно оставаться на первой строчке в группе ЛЧ