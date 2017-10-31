100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Наставник «Севильи»: надо выиграть у «Спартака» крупно, важно забить много мячей

31 октября 2017, вторник. 15:42 Футбол

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск. В 3-м туре красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.

«Для нас был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у «Спартака» крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, «Спартак» хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет «Спартак». Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Также Бериццо выразил надежду, что полузащитник Эвер Банега сможет принять участие в предстоящей игре.

«С „Леганесом“ он был ещё не готов, потому что испытывает проблемы с коленом, ему больно совершать движения. Надеюсь, что со «Спартаком» он будет играть. Мы будем ждать последнего момента и выздоровления», — сказал специалист.

Зобнин продолжит работать индивидуально и против «Севильи» не сыграет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Эвер Банега
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
16:00 Р. Гусев: «молодёжь» ЦСКА должна понять, честь какого клуба они представляют
15:58 Бериццо: Промес — сильный игрок, техничный, в «Спартаке» много таких футболистов
15:43 Фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме
15:42 Наставник «Севильи»: надо выиграть у «Спартака» крупно, важно забить много мячей
15:42 Защитник «Севильи»: мы являемся фаворитами и хотим взять реванш у «Спартака»
15:39 «Рома» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
15:34 Газизов: собираемся начать с клубами РФПЛ дискуссию о введении видоповторов
15:23 «Челси» может предложить Фабрегасу новый контракт после интереса со стороны «МЮ»
15:05 Зобнин продолжит работать индивидуально и против «Севильи» не сыграет
14:58 Нападающий «Тоттенхэма» Кейн вернулся к тренировкам перед матчем с «Реалом»
14:49 Льорис: Кейн – трудяга, ему не нужно говорить или устраивать шум в раздевалке
14:38 Глава футбольной лиги Франции: заявления Тебаса наносят вред «ПСЖ» и нашей лиге
14:33 «Спартак» представил видео вокруг матча с «Ростовом»
14:28 Футболисты и тренеры ЦСКА совершили прогулку по Базелю
14:21 Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в Самаре
14:07 «Олимпиакос» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
13:50 Бартон – о своей автобиографии: возможно, это самая важная книга после Библии
13:48 Зобнин полетел со «Спартаком» в Испанию на матч против «Севильи»
13:37 В Австралии судьи смогут показывать тренерам жёлтые и красные карточки
13:19 Раньери отказался возглавить «Лестер» после отставки Шекспира
13:15 Закончилась продажа билетов на матч «Севилья» — «Спартак»
13:12 Грушевский: не могу сказать, что у ЦСКА всё катастрофически плохо
12:54 Калачёв, Дядюн и Могилевец тренируются по индивидуальной программе
12:53 Кононов: благодарен «Ахмату» за всё, остались самые приятные чувства от работы
12:52 Португалия подтвердила, что во время ЧМ-2018 будет базироваться в Кратово
12:41 Кака: до сих пор не знаю, как «Ливерпуль» отыграл 3 мяча у «Милана» в 2005 году
12:27 Защитник «Ювентуса» Хёведес вернулся к тренировкам после травмы
12:20 Глушаков назвал самое сильное качество нынешнего «Спартака»
12:12 Тренер сборной Швеции: уважаем сборную Италии, но не боимся
12:08 Глушаков: то, что «Спартак» выиграл у «Севильи» 5:1, ещё ничего не значит
11:55 Тренер «Валенсии» Тораль: был уверен, что возглавлю «Интер»
11:39 Туре: фанаты «Наполи» могут сыграть решающую роль в матче с «Манчестер Сити»
11:29 Стоцкий: перед матчем с «Рубином» болельщики «Уфы» нас немного завели
11:19 Геркус: Дзюба хотел перейти в «Локомотив», есть шанс, что возобновим переговоры
11:14 Созин: ЦСКА не показывает той игры, к которой мы привыкли за последние 15 лет
10:59 «Манчестер Сити» и «Барселона» готовы заплатить € 50 млн за Киммиха
10:52 Ещенко и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»
10:46 Г. Невилл сравнил тактику Моуринью с боксёром Мейвезером
10:45 Впервые в истории женщина-арбитр работала на матче аргентинской Примеры
10:29 Капитан «Олимпиакоса»: думаем, как остановить «Барселону», а не Месси
10:26 Игроки китайского клуба получили по € 3,25 млн за выход во второй дивизион
10:15 Хулиганы в Туле, Москва против Питера и конфуз «Спартака». Лучшие фото тура РФПЛ
10:00 Заканчивается регистрация на онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»
09:59 Фигу: после перехода Неймара «ПСЖ» чаще оказывается в центре внимания
09:57 Анчелотти: слухи о моём приходе в «Челси» разозлили Конте, но в них нет правды
Все новости RSS
Партнерский контент