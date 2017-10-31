Наставник «Севильи»: надо выиграть у «Спартака» крупно, важно забить много мячей

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск. В 3-м туре красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«Для нас был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у «Спартака» крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, «Спартак» хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет «Спартак». Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Также Бериццо выразил надежду, что полузащитник Эвер Банега сможет принять участие в предстоящей игре.
«С „Леганесом“ он был ещё не готов, потому что испытывает проблемы с коленом, ему больно совершать движения. Надеюсь, что со «Спартаком» он будет играть. Мы будем ждать последнего момента и выздоровления», — сказал специалист.