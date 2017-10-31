Бериццо: Промес — сильный игрок, техничный, в «Спартаке» много таких футболистов

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо в преддверии предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком» отметил сильные стороны одного из лидеров московской команды полузащитника Квинси Промеса.
Встреча состоится 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск. В 3-м туре красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«Промес – сильный игрок. Очень техничный. В «Спартаке» много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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