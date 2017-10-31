Р. Гусев: «молодёжь» ЦСКА должна понять, честь какого клуба они представляют

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором «армейцы» на выезде сыграют с «Базелем» 31 октября.
«Москвичи находятся сейчас в разобранном состоянии, но будем верить, что ЦСКА покажет хорошую игру. «Армейцам» отступать некуда. Нужна только победа. Прежде всего молодёжь должна понять, честь какого клуба они представляют и в каком турнире выступают. Им надо быть более агрессивными в атаке. Если молодые футболисты прибавят, они смогут огорчить «Базель».
Не соглашусь со словами Моуриньо, что победа ЦСКА над «Бенфикой» — случайность. В этой жизни случайно ничего не бывает. Не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. Я считаю, что команда Гончаренко закономерно победила в той встрече», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.